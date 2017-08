US-Open-Spiele unterbrochen

29.08.2017 New York. Wegen Regens sind die Tennis-Partien bei den US Open unterbrochen worden und auch deutsche Teilnehmer bei dem Grand-Slam-Turnier in New York auf eine Geduldsprobe gestellt.

Die einstige Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic musste beim Stande von 4:6, 4:3 aus ihrer Sicht gegen Jennifer Brady aus den USA den Platz verlassen. Schon zu Beginn des zweiten Satzes hatten die Spielerinnen für rund eine Viertelstunde unter Regenschirmen ausgeharrt.

Qualifikant Maximilan Marterer lag nach einem 3:6, 6:1 im dritten Satz mit 0:2 zurück, als die Profis in die Kabinen geschickt wurden. Insgesamt sind neun Partien mit deutscher Beteiligung für den zweiten Teil der Erstrundenpartien am Dienstag vorgesehen.

Titelverteidigerin Angelique Kerber war vom schlechten Wetter nicht betroffen, weil im Arthur-Ashe-Stadium unter geschlossenem Dach gespielt werden kann. In der größten Arena der Anlage hatte auch die tschechische Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova mit einem 6:2, 6:1 gegen Magda Linette aus Polen souverän den Einzug in die zweite Runde geschafft. (dpa)