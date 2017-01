Platz zehn

24.01.2017 St. Vigil am Enneberg. Viktoria Rebensburg sucht im Riesenslalom weiter nach dem Optimum. Am Kronplatz in Südtirol startet sie zweimal sehr schnell - macht dann aber in beiden Durchgängen ihrer Lieblingsdisziplin Fehler und muss sich mit Rang zehn begnügen. Bis zur WM sind es noch zwei Wochen.

Viktoria Rebensburg hat im letzten Riesenslalom vor der WM einen Podestplatz klar verpasst und die Generalprobe in ihrer Lieblingsdisziplin vermasselt. Bei der Weltcup-Premiere am Kronplatz in Südtirol kam Deutschlands beste Skirennfahrerin nur auf Rang zehn.

Schon nach dem ersten Durchgang wirkte Rebensburg im Ziel frustriert - nach dem Finale war sie dann offensichtlich sehr unzufrieden mit sich und schüttelte den Kopf. Von Rang sechs war die Olympiasiegerin von 2010 auf der anspruchsvollen Piste noch zurückgefallen.

Auf Siegerin Federica Brignone aus Italien fehlten der einzigen deutschen Starterin 1,79 Sekunden. Zweite wurde die Französin Tessa Worley vor Marta Bassino aus Italien. "Ich bin sehr glücklich mit dem zweiten Platz", sagte Worley dem ORF. In der Disziplinwertung baute sie ihren Vorsprung auf 120 Punkte aus. Verfolgerin Mikaela Shiffrin aus den USA wurde Fünfte. "Ich war im Finale sehr oft am Limit, vor allem im unteren Bereich. Aber so musst du dich fühlen, wenn du schnell bist", sagte Worley, die im siebten Riesenslalom des WM-Winters ihr sechstes Podestresultat perfekt machte.

Von diesem Gefühl und dieser Konstanz ist Rebensburg derzeit weit entfernt. Seit dem verspäteten Saisonstart wegen ihrer Knieverletzung aus der Vorbereitung steht im Riesenslalom nur der dritte Platz in Semmering in ihrer Saison-Statistik. Dazu kam am Samstag der dritte Rang bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen. Vor der WM in St. Moritz kommen am Wochenende noch eine Abfahrt und ein Super-G in Cortina d'Ampezzo. (dpa)