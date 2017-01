Drei Punkte Rückstand

05.01.2017 Lagos (dpa) – Aufsteiger RB Leipzig fühlt sich vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München "Lichtjahre" entfernt.

"Das ist keine Floskel, das ist so – und das hat man ja auch im letzten Spiel 2016 gesehen. Das betrifft nicht nur den Sport, sondern den Verein in allen Bereichen", sagte der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff in einem Interview dem Fachmagazin "kicker".

Die Leipziger hatten am letzten Spieltag der Bundesliga vor der Winterpause mit 0:3 bei den Münchnern verloren. Sie waren punktgleich angereist, nun liegen sie vor dem Wiederbeginn der Saison mit drei Punkten Rückstand weiter auf Platz zwei. Der FC Bayern sei ein Verein, von dem RB sehr viel lernen könne, meinte Mintzlaff: "Es ist auch nicht so, dass wir dauerhaft auf Augenhöhe mit Bayern und Dortmund sein wollen." In den nächsten drei bis sechs Jahren peilt RB nach Mintzlaffs Angaben eine "gute Top-6-Platzierung als Ziel" an. (dpa)