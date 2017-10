Christian Diener gewann in Hongkong.

01.10.2017 Hongkong. Christian Diener hat auch am zweiten Tag des Schwimm-Weltcups in Hongkong überzeugt und über 200 Meter Rücken gewonnen. Der 24-Jährige schlug auf der Kurzbahn nach 1:51,25 Minuten an.

Der Potsdamer, der bereits am Vortag auf der halben Distanz gesiegt hatte, war 32 Hundertstelsekunden schneller als der zweitplatzierte Pole Radoslaw Kawecki. Damian Wierling belegte auf der 50-Meter-Freistil-Strecke den dritten Platz.

Bei den Frauen verpassten die deutschen Starterinnen die Top-3-Ränge. Die Münchnerin Alexandra Wenk wurde über 200 Meter Schmetterling Vierte. Weltcup-Debütantin Lisa Höpink kam im 100-Meter-Freistil-Rennen und über die gleiche Distanz beim Lagenschwimmen auf Platz sieben. Die Essenerin belegte mit Wenk, Wierling und Diener in der Freistil Mixed-Staffel über 4 x 50 Meter den vierten Rang. (dpa)