Großer Preis von Bahrain

07.04.2018 Sakhir. Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen ist im Abschlusstraining der Formel 1 vor dem Großen Preis von Bahrain mit großem Vorsprung zur Bestzeit gefahren.

Der Finne war in Sakhir mehr als eine halbe Sekunde schneller als das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo. Vierter wurde Titelverteidiger Lewis Hamilton im Mercedes vor WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im zweiten Ferrari. Der 30 Jahre alte Hesse beendete das Training wegen eines kleinen Problems an seinem Auto vorzeitig.

Die Übungseinheit am Nachmittag hat nur begrenzte Aussagekraft. Die Qualifikation am Samstag und das Rennen am Sonntag werden nach Sonnenuntergang unter Flutlicht gefahren. Dann sind die Streckenbedingungen deutlich anders als in der Nachmittagshitze.

Vettel will mit seinem vierten Sieg in Bahrain seine WM-Führung ausbauen. Der viermalige Weltmeister hatte den Auftakt in Australien mit etwas Glück gewonnen. Vor dem zweiten Saisonlauf musste sein Rivale Hamilton einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wegen eines regelwidrigen Getriebewechsel an seinem Silberpfeil wird er am Start um fünf Plätze zurückversetzt. (dpa)