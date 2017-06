Synchronspringen

18.06.2017 Kiew. Tina Punzel und Friederike Freyer haben den deutschen Wasserspringern zum EM-Abschluss doch noch eine Medaille in einer olympischen Disziplin beschert.

Das Duo aus Dresden und Leipzig belegte am Sonntag in Kiew mit 284,10 Punkten Rang zwei hinter den Russinnen Nadeschda Baschina/Kristina Iljinitsch. Nur 0,6 Punkte betrug der Vorsprung der Deutschen auf Rang vier. Für den Deutschen Schwimm-Verband war es in der vorletzten Disziplin die insgesamt vierte Medaille bei den Titelkämpfen in der Ukraine. (dpa)