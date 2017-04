Bonn. Bereits zum zwölften Mal ist ein Treffer von Lukas Podolski zum Tor des Monats der ARD-Sportschau gewählt worden. Mit überwältigender Mehrheit stimmten die Zuschauer für Poldis Treffer im Abschiedsspiel gegen England.

Von Simon Bartsch, 23.04.2017

Schöner hätte ein Autor die Geschichte vermutlich nicht schreiben können. Ausgerechnet in seinem letzten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft avancierte Lukas Podolski am 22. März zum Matchwinner. Ausgerechnet gegen England, einer weiteren Fußball-Nation, die dem Offensivspieler zumindest in Teilen zu Füßen liegt. Der Publikumsliebling nahm sich in der 69. Minute ein Herz und hämmerte den Ball mit seiner linken Klebe ins Netz zum entscheidenden 1:0-Erfolg. Ein Traumtor. Das fanden nicht nur die 60.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion.

Denn der Treffer des Kölners wurde nun auch von den Zuschauern der ARD-Sportschau zum Tor des Monats gewählt. Mit überwältigender Mehrheit. Wie der Sender bekannt gab, stimmten 73,61 Prozent der Zuschauer für den sehenswerten Treffer. Bereits zum zwölften Mal wurde "Prinz Poldi" gewählt. Podolski baute damit den Vorsprung in der "Tor des Monats"-Liste weiter aus. Er liegt deutlich vor Jürgen Klinsmann, der sieben Mal gewählt wurde. Auf den weiteren Plätzen folgen Mario Basler, Klaus Fischer und Karl-Heinz Rummenigge mit jeweils sechst Treffern.