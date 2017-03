Test gegen England

22.03.2017 Dortmund. Lukas Podolski hat in seinem Abschiedsspiel als Fußball-Nationalspieler gegen England in der Startelf nur zwei weitere Weltmeister von 2014 an seiner Seite.

Mats Hummels und Toni Kroos zählen in Dortmund ebenfalls zur Anfangsformation, für die Bundestrainer Joachim Löw auch den Leipziger Länderspiel-Neuling Timo Werner nominierte. Die Youngster Leroy Sané und Julian Brandt dürfen sich in dem Testspiel ebenfalls in der Offensive bewähren.

Marc-Andre ter Stegen steht nach der Absage des angeschlagenen Kapitäns Manuel Neuer im Tor der DFB-Auswahl. Podolski darf das Team in seinem 130. Länderspiel erstmals als Kapitän anführen.

Die deutsche Startformation:

ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Weigl, Kroos - Sané, Podolski, Brandt - Werner (dpa)