02.12.2017 Lake Louise. Viktoria Rebensburg ist in der Olympia-Saison in Topform - ihr zweiter Platz bei der Abfahrt in Lake Louise ist dafür ein weiterer Beleg. Zum ersten Mal in diesem Winter schaffen aber auch andere Fahrerinnen aus dem deutschen Team in ihrem Schatten Topresultate.

Angeführt von Viktoria Rebensburg ist den deutschen Skirennfahrerinnen bei der Abfahrt in Lake Louise ein starkes Mannschaftsergebnis gelungen.

In Kanada musste sich Rebensburg nur der erneut überraschend starken Amerikanerin Mikaela Shiffrin geschlagen geben. Die Gesamtweltcupsiegern, tags zuvor bereits Dritte, war 0,13 Sekunden schneller als Deutschlands beste Skirennfahrerin.

Kira Weidle sicherte sich mit einem überraschenden achten Platz die nationale Qualifikations-Norm für die Olympischen Winterspiele in zehn Wochen. Michaela Wenig wurde starke 17., nur Meike Pfister schied kurz vor dem Ziel aus. Außer Rebensburg waren im Olympia-Winter bislang nur die Slalom-Fahrerinnen Lena Dürr (6./Levi) und Marina Wallner (9./Killington) in die Top Ten gefahren.

Für Rebensburg war es nach den beiden Siegen im Riesenslalom bereits der dritte Podestplatz in ihrem vierten Weltcup-Rennen des Olympia-Winters. Sie ließ sich dabei auch von einem Stromausfall im Skigebiet und dem um 75 Minuten verspäteten Start nicht irritieren.

Weidle raste mit der hohen Startnummer 43 noch in die Top Ten und verbuchte das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere. Auf die Schweizerin Michelle Gisin auf Rang drei fehlten ihr nur gut eine Sekunde. Auch für Wenig war es eine persönliche Bestleistung. Weidle darf nun für die Reise nach Südkorea planen, Wenig dagegen verpasste ein Top-15-Resultat und die halbe Norm knapp.

US-Skistar Lindsey Vonn kam einen Tag nach ihrem heftigen Sturz auf ihrer Lieblingsstrecke nicht über Rang zwölf hinaus. Am Sonntag folgt noch ein Super-G in Kanada. (dpa)