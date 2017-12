KÖLN. Im letzten Duell des Jahres treffen die Kölner am Samstag in der Deutschen Eishockey Liga auf Wolfsburg.

Von Tobias Carspecken, 30.12.2017

Es war spät in der Nacht, als die lange Auswärtsreise der Kölner Haie ein Ende nahm. Freitagfrüh gegen drei Uhr rollte der Mannschaftsbus am Trainingszentrum an der Gummersbacher Straße in Deutz vor. Immerhin hatten sich die Strapazen der vergangenen fünf Tage für die Schützlinge von Trainer Peter Draisaitl gelohnt. Durch Siege bei Verfolger Fischtown Pinguins Bremerhaven (4:3 nach Verlängerung) und zuvor bei Schlusslicht Straubing Tigers (4:1) fuhr der KEC auf seinem Weg quer durch die Republik fünf von möglichen sechs Zählern und damit nahezu die Optimalausbeute ein.

Auch die Konkurrenz spielte dem KEC in die Karten: Da sich die Grizzlys Wolfsburg bei ihrer 3:4-Heimniederlage gegen Straubing einen überraschenden Ausrutscher erlaubten, beträgt der Kölner Rückstand auf den anvisierten vierten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur noch fünf Punkte. Mit einem Sieg am Samstag (16.30 Uhr, Lanxess Arena) im Direktduell gegen die Niedersachsen könnte sich das Draisaitl-Team endgültig auf Schlagdistanz annähern zu Rang vier, der im Viertelfinale das so wichtige Heimrecht garantieren würde.

Draisaitl geht die Aufgabe gegen den letztjährigen Finalisten mit einer Mischung aus Respekt und Selbstvertrauen an. „Wolfsburg gehört sicherlich zu dem Besten, was die DEL derzeit zu bieten hat“, sagt der Haie-Coach. Dennoch sieht er eine reelle Chance, dass seine Mannschaft auch das dritte Kräftemessen in dieser Saison mit den Grizzlys für sich entscheidet. „Wir wollen einen Weg finden, um erneut gegen Wolfsburg zu gewinnen. Deshalb werden wir im Vorfeld alles auf Sieg vorbereiten.“ Dem 4:2-Erfolg am zweiten Spieltag in Wolfsburg hatten die Kölner Ende Oktober einen deutlichen 5:1-Heimsieg folgen lassen – jeweils noch unter der Regie von Draisaitls Vorgänger Cory Clouston.

Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres steht den Haien aller Voraussicht nach der gleiche Kader zur Verfügung, der in Bremerhaven ein nervenaufreibendes Auf und Ab erlebte. Der vermeintlich sicheren 3:1-Führung nach 40 Minuten folgten Nachlässigkeiten, zwei Gegentore zum 3:3 und der vermeidbare Gang in die Overtime, in der Justin Shugg schließlich per Abstauber zum Sieg und dem damit verbundenen zweiten Extrapunkt traf. Moritz Müller, der am Ende des ersten Drittels von Nicholas Jensen übel von hinten gegen die Bande gecheckt worden war, hat offenbar keine schwerwiegendere Verletzung davongetragen. „Es sieht danach aus, dass es keine Gehirnerschütterung ist“, sagt Draisaitl.

Müllers stark blutende Platzwunde war in der Drittelpause genäht worden. Pünktlich zu Beginn des Mittelabschnitts kehrte der Verteidiger zurück aufs Eis. Ob die Haie gegen Jensens Foul, das von den Schiedsrichtern ungeahndet blieb, bei der DEL Protest einreichen werden, war am Freitag nicht endgültig geklärt.