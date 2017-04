WTA-Turnier

Andrea Petkovic verlor in Charleston bereits in der zweiten Runde.

05.04.2017 Charleston. Die einstige Siegerin Andrea Petkovic ist auch beim Damen-Tennis-Turnier in Charleston früh gescheitert. Die Darmstädterin verlor in der zweiten Runde 3:6, 4:6 gegen die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sevastova.

Die in einer sportlichen Krise steckende Petkovic hatte das mit gut 700 000 Dollar dotierte Sandplatz-Turnier im US-Bundesstaat South Carolina vor drei Jahren gewonnen. Auch Mona Barthel schied in der zweiten Runde aus. Die 26-Jährige aus Neumünster unterlag der an Position elf eingestuften Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien 3:6, 2:6. (dpa)