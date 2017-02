01.02.2017 Köln. Wegen einer Spieldauer-Disziplinarstrafe muss der KEC vorerst auf seinen besten Stürmer verzichten. Als Neuzugang wollen die Haie offenbar den Kanadier Alexandre Bolduc verpflichten.

Die Kölner Haie müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am kommenden Wochenende auf ihren besten Stürmer Patrick Hager verzichten. Nach seiner Spieldauer-Disziplinarstrafe vom vergangenen Sonntag wurde Hager für zwei Spiele gesperrt. Dafür könnte aber schon am Freitag ein neuer Stürmer antreten.

Die Haie stehen offenbar kurz vor einer Verpflichtung des 31-jährigen Kanadiers Alexandre Bolduc. Am Mittwoch soll er sich einem Medizin-Check unterziehen. Bolduc spielte zuletzt bei Medvescak Zagreb in der osteuropäischen KHL, die als zweitbeste Liga der Welt gilt. Der kroatische Club hat finanzielle Probleme und gibt daher mehrere Spieler ab. Zuletzt war Bolduc allerdings wegen einer Knieverletzung außer Gefecht, daher steht bis zum Okay der Ärzte noch ein Fragezeichen hinter seiner Verpflichtung.

Bolduc ist 1,91 Meter groß und gilt als physisch starker Mittelstürmer, der aggressiv arbeitet. Sollten die Haie ihn verpflichten, wären zehn der elf möglichen Ausländerlizenzen vergeben. Da man in der DEL pro Spiel nur neun Importe einsetzen darf, müsste ein anderer Spieler auf die Tribüne, falls Bolduc eingesetzt wird. Das könnte die Angreifer Travis Turnbull oder Dane Byers treffen, die eigentlich für die physische Komponente vorgesehen waren, aber bisher eher unauffällig agierten.

In Zagreb spielte Bolduc keine überragenden Statistiken ein, in 47 Spielen machte er nur vier Tore, verbrachte aber 120 Minuten auf der Strafbank. Das muss nicht unbedingt ein Indiz für mögliche Leistungen in der DEL sein, hier wird nordamerikanischer gespielt als in der KHL, das könnte Bolduc entgegenkommen. Die Bilanz in seiner Heimat sieht deutlich besser aus, Bolduc machte 68 NHL-Spiele und trat 474 Mal in der mit der DEL vergleichbaren AHL an, verbuchte dort 278 Scorerpunkte. (Alexander Brandt-Memet)