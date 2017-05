Olympische Spiele 2024

10.05.2017 Paris. Das Pariser Bewerbungskomitee für die Olympischen Spiele 2024 erhofft sich vom neugewählten Präsidenten Emmanuel Macron einen Schub für die Kandidatur der französischen Hauptstadt.

"Er ist ein junger und dynamischer, weltoffener Anführer", sagte der Co-Chef des Bewerbungskomitees, Tony Estanguet, in Paris. "Das sind die Werte, die wir verteidigen. Es fällt uns leicht, auf dieser Welle zu reiten." Die Rolle des Staatschefs sei wichtig, "und Emmanuel Macron ist der Anführer, den wir brauchten, um das Engagement des Staates zu verkörpern", so der mehrfache Kanu-Olympiasieger.

Paris tritt für die Ausrichtung der Olympischen Spiele gegen Los Angeles an. Derzeit ist die IOC-Evaluierungskommission für eine dreitägige Inspektion in der US-Westküstenmetropole, von Sonntag bis Dienstag begutachten sie dann die französische Hauptstadt. Die Entscheidung fällt im September auf einem IOC-Treffen in Lima.

Der sozialliberale Ex-Wirtschaftsminister Macron hatte die französische Präsidentenwahl klar gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen. (dpa)