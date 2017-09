12.09.2017 Glasgow. Die Fußball-Superstars haben am ersten Vorrundenspieltag das Geschehen in der Champions League bestimmt. Neymar und Kylian Mbappé trafen für Paris Saint-Germain, Lionel Messi für Barcelona doppelt. Beide Topclubs gewannen zum Auftakt ohne Mühe.

Angeführt von den Millionen-Neuzugängen Neymar und Kylian Mbappé ist Paris Saint-Germain furios in die neue Saison in der Champions League gestartet.

Der französische Vizemeister von Trainer Unai Emery setzte sich bei Celtic Glasgow in Schottland mühelos 5:0 (1:0) durch und steht nach dem ersten Spieltag an der Spitze von Bayern Münchens Vorrundengruppe B. Der deutsche Meister gewann 3:0 (1:0) gegen den RSC Anderlecht, auch der FC Barcelona feierte dank des Doppelpacks von Superstar Lionel Messi beim 3:0 (1:0) gegen Juventus Turin einen lockeren Auftaktsieg.

Neymar und Mbappé standen bei Paris in der Startelf, während der deutsche Weltmeister Julian Draxler erst nach 62 Minuten eingewechselt wurde. Von der Bank sah der 23-Jährige zunächst, wie der Brasilianer Neymar (20.) traf. Kurz darauf bereitete der Offensivspieler, der im Sommer für 222 Millionen Euro Ablöse vom FC Barcelona nach Frankreich gewechselt war, den Treffer von Mbappé (34.) vor. Der 18-Jährige ist offiziell bis zum Saisonende aus Monaco ausgeliehen, danach gibt es die Option auf einen Vierjahresvertrag. Im Gespräch ist eine Ablöse von 180 Millionen Euro. Edinson Cavani (41./Foulelfmeter/85.) und Mikael Lustig (83./Eigentor) sorgten für den Endstand.

In Barcelona taten sich Messi und Co. zunächst schwer. Gegen die gut organisierten Turiner gelang in der ersten Halbzeit kaum etwas, ehe der Argentinier Messi (45.) fast aus dem Nichts traf. An der Vorarbeit war auch der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé beteiligt, der bei den Katalanen erstmals von Anfang an spielte. In der zweiten Halbzeit trafen der ehemalige Schalker Ivan Rakitic (57.) und erneut Messi (69.).

Während der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen in Reihen von Barça ebenfalls auf dem Rasen stand, fehlten die beiden Weltmeister Benedikt Höwedes und Sami Khedira im Kader von Juventus. Nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 muss Abwehrspieler Höwedes beim italienischen Rekordmeister weiter auf sein Debüt warten.

Europa-League-Sieger Manchester United setzte sich gegen den FC Basel aus der Schweiz mit 3:0 (1:0) durch. Neuling FK Karabach Agdam, das sich als erstes Team aus Aserbaidschan für die Champions League qualifiziert hatte, unterlag bei seiner Premiere dem FC Chelsea klar mit 0:6 (0:2). AS Rom und Atlético Madrid trennten sich 0:0. (dpa)