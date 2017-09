Mit Mbappé, Neymar und Draxler

08.09.2017 Metz. Dank der Tore der Millionen-Neuzugänge Kylian Mbappé und Neymar und mit Julian Draxler in der Startelf hat Paris Saint-Germain in der französischen Liga den fünften Sieg im fünften Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Unai Emery bezwang Schlusslicht FC Metz locker mit 5:1 (1:1).

Nationalspieler Draxler stand erstmals in der neuen Saison in der Startelf des französischen Vize-Meisters. Neuzugang Mbappé von AC Monaco traf direkt im ersten Spiel für seinen neuen Club (59. Minute).

Die weiteren Treffer für die Gäste erzielten Stürmer Edinson Cavani mit einem Doppelpack (31./75.), 222-Millionen-Mann Neymar (69.), und Lucas Moura (87.). Metz spielte nach einer Roten Karte fast eine halbe Stunde in Unterzahl. Bei PSG, das seine Tabellenführung vor AS Monaco festigte, saß der deutsche Torhüter Kevin Trapp erneut nur auf der Bank. Meister Monaco kann am Samstagnachmittag mit einem Sieg bei OCG Nizza nach Punkten wieder mit Tabellenführer PSG gleichziehen. (dpa)