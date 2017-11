Nach Tritt gegen Zuschauer

04.11.2017 Marseille. Nach der brutalen Auseinandersetzung mit einem Fan ist der französische Nationalspieler Patrice Evra von seinem Verein Olympique Marseille entlassen worden.

Das habe Club-Präsident Jacques-Henri Eyraud dem 36-Jährigen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, gab der Club bekannt. Evra war vor der Partie bei Vitória Guimarães in der Europa League in einen Streit mit den eigenen Fans verwickelt und soll versucht haben, einen Zuschauer zu treten.

Evra sah daher schon vor der Partie die Rote Karte, ihm droht zudem eine längere Sperre über das Mindestmaß von einer Partie hinaus. Die UEFA will am 10. November darüber entscheiden. Sein Club leitete direkt nach dem Vorfall Ermittlungen gegen den Außenverteidiger ein und zog wenige Stunden später mit der Entlassung erste Konsequenzen. Evra soll nun vor möglichen weiteren disziplinarischen Maßnahmen des Clubs noch einmal zu einem Gespräch bei seinem Verein erscheinen.

Marseille verurteilte zwar auch das Verhalten der Fans, die Evra provoziert hätten. "Als ein professioneller und erfahrener Spieler hätte Patrice Evra nicht auf so unangemessene Weise reagieren dürfen", hieß es in der Club-Mitteilung. Evra war zu Jahresbeginn von Italiens Meister Juventus Turin zurück in die Heimat gewechselt. (dpa)