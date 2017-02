Schröder siegt mit Hawks

Dirk Nowitzki in Aktion gegen Bostons Amir Johnson (l).

14.02.2017 Dallas. NBA-Star Dirk Nowitzki erzielte bei der Niederlage der Dallas Mavericks gegen Boston 18 Punkte. Die Playoff-Teilnahme wird wieder unwahrscheinlicher. Dennis Schröder überzeugt bei Atlantas Sieg in Portland.

Für die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki geht das Auf und Ab in der nordamerikanischen Profiliga NBA weiter. Der Champion von 2011 unterlag nach zuletzt zwei Siegen den Boston Celtics mit 98:111 (50:61).

Nowitzki kam 28 Minuten zum Einsatz, erzielte 18 Punkte und holte fünf Rebounds. Besser lief es für Dennis Schröder und seine Atlanta Hawks, die nach Verlängerung 109:104 bei den Portland Trail Blazers siegten.

Dallas hatte gegen Boston vor allem mit Celtics-Star Isaiah Thomas Probleme. Der US-Amerikaner war mit 29 Punkten der überragende Spieler bei den Gästen. "Er ist unglaublich und trifft vor allem in den entscheidenden Phasen", sagte Nowitzki über den 28-Jährigen. Für Mavs-Trainer Rick Carlisle haben die Celtics "gute Chancen auf den Einzug in die NBA-Finals. Sie sind ein sehr, sehr gutes Basketball-Team."

Dagegen sind die Playoff-Chancen für Dallas wieder gesunken. Nach der Niederlage gegen die Celtics beträgt der Rückstand des Tabellenelften der Western Conference auf Playoff-Platz acht wieder drei Siege. "Jedes Match ist jetzt wichtig für uns", meinte Harrison Barnes, der mit 19 Punkten neben Rookie Yogi Ferrell (20) bester Scorer der Mavericks war. Am Mittwoch (Ortzeit) treten Nowitzki und Co. bei den Detroit Pistons an.

Der deutsche Nationalspieler Schröder führte die Atlanta Hawks derweil zu einem 109:104 (97:97, 42:48) nach Verlängerung bei den Portland Trail Blazers. Der Braunschweiger war nach Tim Hardaway Jr. (25) zweitbester Scorer bei den Hawks und überzeugte vor allem im zweiten Viertel mit 14 seiner insgesamt 22 Zähler. Atlanta kletterte durch den Erfolg in der Eastern Conference auf Rang vier.

Die Golden State Warriors kassierten bei den Denver Nuggets eine überraschend deutliche 110:132-Pleite. Das Top-Team der Liga konnte vor allem Nuggets-Profi Nikola Jokic nicht stoppen. Der Serbe kam auf 17 Punkte, 21 Rebounds und zwölf Assists. Mit 24 erfolgreichen Dreiern egalisierten die Gastgeber zudem die NBA-Bestmarke der Houston Rockets aus dem Dezember 2016. (dpa)