Bonn. Erstmals hat sich der westafrikansiche Staat Nigeria für Olympische Winterspiele qualifiziert. Das Frauen-Bobteam erinnert unweigerlich an Jamaikas Team von 1988, das zur Legende wurde.

Von Simon Bartsch, 20.11.2017

Vor genau 30 Jahren schrieben Devon Harris, Chris und Dudley Stokes sowie Michael White Sportgeschichte. Auch wenn die Namen nicht wirklich geläufig sind, die Geschichte der vier Jamaikaner kennt vermutlich jeder Sportfan. Die vier Männer qualifizierten sich als erste Jamaikaner überhaupt für Olympische Winterspiele. Und das, obwohl es sich bei Ihnen noch nicht nicht einmal um Sportler, sondern um Mitglieder des Militärs handelte. Dass das der Stoff ist, aus dem Märchen sind, erkannte auch Disney und zauberte daraus den Film Cool Runnings auf die Leinwand.

Nun, drei Jahrzehnte später bahnt sich eine ähnliche Geschichte an. Und wieder im Bobsport: Seun Adigun und ihre Anschieberinnen Ngozi Onwumere und Akuoma Omeoga haben sich für die kommenden Spiele in Pyeongchang qualifiziert. Das Besondere: Die drei Damen stammen aus Nigeria. Damit nimmt nicht nur erstmals ein westafrikanisches Team an der Olympischen Bob-Konkurrenz teil, es ist Nigerias erster Auftritt überhaupt bei Winterspielen. "Das ist ein riesiger Meilenstein für den Sport in Nigeria", sagte Adigun dem amerikanischen Magazin ESPN. Der Verband schrieb auf Twitter: "Ihr Damen habt Herz und Hingabe bewiesen. Einen Traum zu realisieren, ist der wahre Segen."

Crowdfunding und Sponsoren

Anders als bei den jamaikanischen Bobfahrern war es nicht die Idee eines gewieften Geschäftsmannes, ein vermeintlich skurriles Team zu den Spielen zu schicken. Viel mehr war es unter anderem der Traum von Adigun, sich ein weiteres Mal für Olympische Spiele zu qualifizeiren. Denn die Steuerfrau hat bereits die Olympische Luft geschnuppert. Bei den Sommerspielen 2012 in London startete sie über die 100 Meter Hürden. Anschließend spezialisierte sie sich auf den Wintersport, in der Hoffnung, Geschichte schreiben zu können. Mit Onwumere und Omeoga stießen zwei weitere ehemalige Sprinterinnen dazu und das Team Nigeria war geboren.

Der Traum alleine reicht aber nur in Disney-Märchen zum Ziel. Den Bobfahrerinnen fehlte das nötige Kleingeld. Also setzten sie auf Crowdfunding, wurden so über Nacht bekannt und bekamen Sponsoren. Unter anderem wurde die Firma Visa auf die drei Sportlerinnen aufmerksam und unterstützte sie. Nun haben sich die Damen für die Winterspiele qualifiziert und bereits ein Ziel gesetzt. "Wir wollen das beste afrikanische Team der Winterolympia-Geschichte werden", sagt Adigun. Das beste afrikanische Team der Bobfahr-Geschichte sind sie schon jetzt und vielleicht springt ja der Film "Cool Runnings Reloaded" heraus. Neuauflagen bekannter Filme sind ja gerade en vogue.