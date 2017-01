15.01.2017 Wengen. Skirennfahrer Felix Neureuther geht beim Weltcup-Slalom in Wengen mit fast einer Sekunde Rückstand in den zweiten Durchgang und steht als 13. nicht in den Top Ten.

Ein später Fehler im ersten Lauf kostete den 32-Jährigen am Sonntag viel Zeit. "Ich hab mich eher so durchgemogelt", sagte Neureuther der ARD. "Ich habe nie das richtig gute Gefühl gehabt, nie richtig pushen können."

An der Spitze geht Henrik Kristoffersen aus Norwegen mit 0,23 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Leif Kristian Haugen ins Finale um 13.30 Uhr. Alexander Choroschilow aus Russland ist Dritter (+0,44 Sekunden), Marcel Hirscher aus Österreich steht auf Rang vier (+0,56).

Mannschaftlich konnten die deutschen Skirennfahrer im ersten Lauf überzeugen. Stefan Luitz nutzte die hervorragend präparierte Piste in der Schweiz mit Startnummer 57 zu einer Fahrt auf Rang 16 (+1,15). Linus Straßer war mit 1,30 Sekunden Rückstand 18., Philipp Schmid kam nach einer Verletzungspause im ersten Weltcup-Rennen nach fast zwei Jahren auf einen guten 20. Platz im ersten Durchgang (+1,45). Einzig Dominik Stehle (+2,04) und Sebastian Holzmann (+2,25) waren zu (dpa)