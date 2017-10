Entscheidung nach Training

13.10.2017 Leipzig. Nationalspieler Timo Werner wird nach einem "Bild"-Bericht nicht mit RB Leipzig zum Bundesliga-Spitzenspiel nach Dortmund fliegen.

Der Stürmer sei noch nicht in der Verfassung für das Topspiel des Vierten am Samstag (18.30 Uhr) bei Tabellenführer Borussia Dortmund, hieß es. Werner musste zuletzt wegen einer Blockade der Halswirbelsäulen-Muskulatur sowie des Kiefergelenks pausieren.

Der Verein verwies am Freitag auf Anfrage jedoch darauf, dass die Entscheidung über einen Werner-Einsatz erst nach dem Abschlusstraining fallen solle. Auch Trainer Ralph Hasenhüttl hatte am Dienstag, als der 21-Jährige wieder mit dem Lauftraining begonnen hatte, mitgeteilt, dass sich erst kurz vorher entscheiden werde, ob Werner auflaufen könne.

Nach seiner Verletzungspause war Werner erst am Donnerstag teilweise wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Beim Champions-League-Spiel Ende September bei Besiktas Istanbul war er nach 32 Minuten angeschlagen ausgewechselt worden. Seitdem hat er nicht mehr gespielt.

RB Leipzig strebt nun wohl an, dass Werner für das zweite Heimspiel in der Champions League gegen den portugiesischen Rekordmeister FC Porto am Dienstag (20.45 Uhr) wieder mit dabei ist. (dpa)