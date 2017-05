Sieben Boote weiter

27.05.2017 Racice. Der Ruderer Tim Ole Naske aus Hamburg hat bei seinem EM-Debüt im tschechischen Racice das Finale im Einer erreicht. Im Halbfinale belegte der 21 Jahre alte deutsche Meister souverän den dritten Platz, der das Weiterkommen garantierte.

Im Frauen-Einer zog auch Annekatrin Thiele (Leipzig) mit einem Sieg im Hoffnungslauf in den Endlauf ein. Insgesamt greifen am Sonntag sieben Boote des Deutschen Ruderverbandes in den Kampf um die Medaillen ein. Dann will der Deutschland-Achter, der am Freitag mit einem Vorlaufsieg das Finalticket löste, den fünften Titel in Serie gewinnen. (dpa)