14.11.2017 London. Rafael Nadal kann nicht mehr. Wegen starker Schmerzen zieht sich der Spanier von den ATP Finals zurück.

Der angeschlagene Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat sich nach seiner Auftaktniederlage bei den ATP Finals aus dem Wettbewerb zurückgezogen. "Ich bin raus. Meine Saison ist beendet", sagte der spanische Tennisspieler in der Nacht zum Dienstag.

Zuvor hatte der zuletzt an Knieproblemen leidende Profi überraschend mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:6 gegen den Belgier David Goffin verloren. Er habe die Entscheidung wegen eines "schrecklichen Gefühls" schon während des Spiels getroffen. "Ich denke, ich habe es nach dieser großartigen Saison nicht verdient, noch zwei Spiele auf dem Platz zu sein", sagte er.

Der 16-malige Gran-Slam-Turniersieger hat die Tennis-WM noch nie gewonnen. Bereis bei seinem letzten Turnier vor den ATP Finals, dem Masters vom Paris, hatte sich Nadal zurückgezogen. In den Tagen vor dem Abschlussturnier der Saison hatte er sich aber optimistisch geäußert.

Goffin war unmittelbar nach dem Spiel überglücklich: "Es war ein harter Kampf", sagte er. "Es war schwierig, das Spiel zu entscheiden." Für den Belgier war es der erste Sieg gegen Nadal - die zwei vorherigen Duelle hatte er verloren.

Nadal hatte von Beginn an Probleme und gab im ersten Satz gleich zwei Aufschlagspiele ab und verlor im Tie-Break. Im zweiten Satz tat sich der Spanier weiter schwer. Doch beim Stand von 3:5 gelang ihm ein rettendes Break, insgesamt wehrte er in dem Durchgang vier Matchbälle ab und gewann das zweite Tie-Break.

Davon konnte er aber keinen Schwung in den Entscheidungssatz mitnehmen. Nadal, der schon 16 Grand-Slam-Titel, aber noch nie die ATP Finals gewonnen hat, ließ Breaks zum 1:2 und 1:4 zu und verlor gegen den mutig spielenden Goffin verdient.

Zuvor hatte der Weltrangliste-Vierte Thiem sein Auftaktmatch verloren. Der 24 Jahre alte Österreicher unterlag am Nachmittag dem Bulgaren Dimitrow 3:6, 7:5, 5:7. "Es war nicht so schlecht, vor allem besser als bei den letzten Turnieren", sagte Thiem, der zuletzt angeschlagen war. Er muss jetzt noch gegen Nadal und Goffin spielen und um den Einzug ins Halbfinale bangen. "Ein Sieg wäre besser gewesen", gab er zu. Sein 26 Jahre alter Gegner hat bessere Chancen auf eine Teilnahme an der Runde der letzten Vier. (dpa)