Nach Fehlstart

Philipp Kohlschreiber ist in Miami an Rafael Nadal gescheitert.

27.03.2017 Miami. Den ersten Satz gegen Rafael Nadal entscheidet Philipp Kohlschreiber mit 6:0 für sich. Doch der ehemalige Weltranglisten-Erste dreht das Match und feiert am Ende einen Sieg in seinem Jubiläumsspiel.

Philipp Kohlschreiber hat beim Masters-Series-Turnier in Miami im 1000. Match seines Gegners Rafael Nadal das Achtelfinale verpasst.

Der Tennisprofi aus Augsburg gewann am zwar den ersten Satz gegen den früheren Weltranglisten-Ersten mit 6:0, doch nach 98 Minuten setzte sich der spanische Linkshänder mit 0:6, 6:2, 6:3 durch. "Er hat im ersten Satz alles gut gemacht, so ist Sport", sagte Nadal nach seinem Jubiläumsspiel auf der ATP-Tour.

"Wenn einer so spielt wie er im ersten Satz, verliere ich den Satz, weil er so gut war. So einfach ist das. Aber ein Match ist lang und ich habe nach dem schweren ersten Satz dem Druck standgehalten", sagte Nadal. Im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale trifft der Weltranglisten-Siebte nun auf den Franzosen Nicolas Mahut.

Als elfter Spieler in der Geschichte des Profi-Tennis hat Nadal 1000 Matches absolviert. Dass er erstmals seit den Australian Open 2015 und dem Viertelfinal-Aus gegen Tomas Berdych wieder einen Satz und erstmals seit Januar 2008 und dem Finale in Chennai gegen Michail Juschni den ersten Durchgang einer Partie mit 0:6 verlor, konnte Nadal am Ende verschmerzen. "1000 Partien ist eine Menge, das ist eine gute Nachricht, weil es bedeutet, dass ich schon lange das mache, was mir sehr wichtig ist", sagte der Mallorquiner nach seinem 822. Sieg. Nadal, Roger Federer und David Ferrer sind die einzigen drei aktiven Spieler, die die 1000er-Marke erreicht haben. (dpa)