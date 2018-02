Eishockey-Profiliga

Foto: Scott Taetsch/CSM via ZUMA Wire

28.02.2018 San Jose. Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL nach zuvor drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Die Kanadier mussten sich den San Jose Sharks mit 2:5 (1:0, 0:4, 1:1) geschlagen geben.

Stürmer Joe Pavelski (22. Minute) war mit einem Treffer und drei Torvorlagen der überragende Spieler bei den Sharks. Für die Oilers trafen Kapitän Connor McDavid (5.) und Jesse Puljujärvi (47.). Mit 58 Punkten bleibt Edmonton weiter auf dem drittletzten Platz in der Western Conference.

Nationalmannschafts-Kollege Tom Kühnhackl kassierte bei seiner Rückkehr nach überstandener Verletzungspause mit den Pittsburgh Penguins ebenfalls eine Niederlage. Der Stanley-Cup-Champion verlor gegen die New Jersey Devils 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Für Kühnhackl war es der erste Pflichtspieleinsatz seit dem 6. Februar. Aufgrund einer Unterkörperverletzung stand der 26-jährige Landshuter den Penguins in den vergangenen acht Spielen nicht zur Verfügung. Der Titelverteidiger belegt mit 76 Punkten den dritten Platz in der Metropolitan Division.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer setzte sich mit den Washington Capitals im Duell der Hauptstadt-Teams mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die Ottawa Senators durch. Der 26-jährige Rosenheimer überzeugte mit 28 Paraden. Washington liegt mit 79 Punkten an der Spitze der Metropolitan Division. Die Los Angeles Kings gewannen gegen die Vegas Golden Knights 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Das Team von Nationalspieler Tobias Rieder belegt mit 75 Punkten aktuell den dritten Platz in der Pacific Division. (dpa)