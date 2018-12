19.12.2018 Moskau. Der russische Ex-Sportminister Witali Mutko gibt endgültig seinen Posten als Präsident des russischen Fußballverbands RFS ab. Das teilte der Verband in Moskau auf Twitter mit.

Bis zur Neuwahl am 22. Februar werde Sergej Prjadkin, der Chef der russischen Premjer-Liga, als Übergangspräsident fungieren. Mutko (60), derzeit Vizeministerpräsident für Bauwesen, hat die russische Sportpolitik in verschiedenen Ämtern über Jahre hinweg geprägt. Er gilt aber auch als Schlüsselfigur in dem Skandal um staatlich gefördertes Doping in Russland. Deshalb hatte er Ende 2017 als Cheforganisator der Fußball-WM zurücktreten müssen. Den Posten als Präsident des Fußballverbands ließ er ebenfalls ruhen, hatte in der Arbeit des Verbands aber weiter großen Einfluss. (dpa)