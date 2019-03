Eishockey-Team

Köln. Der Verteidiger Morgan Ellis hat sich bei den Kölner Haien zu einem Leistungsträger entwickelt. Doch sein Abgang zeichnet sich ab.

Von Tobias Carspecken, 09.03.2019

Morgan Ellis ist auf dem Eis ein vielbeschäftigter Mann. Kein anderer Profi der Kölner Haie wird so stark beansprucht wie der kanadische Offensiv-Verteidiger. Ellis absolvierte nicht nur sämtliche 52 Spiele der gerade abgeschlossenen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL), sondern verbuchte dabei auch die meiste Einsatzzeit aller KEC-Feldspieler. Mit durchschnittlich 23:04 Minuten Eiszeit pro Partie war der 26-Jährige sogar zweiteifrigster Akteur der gesamten Liga. Nur Abwehrspieler Micki DuPont von den Eisbären Berlin erreichte einen höheren Wert.

Ellis weiß seine Einsatzzeit zu nutzen. Mit zwölf Saisontoren ist der Kölner Dauerläufer gemeinsam mit Maury Edwards vom ERC Ingolstadt treffsicherster Verteidiger der DEL. Ab dem kommenden Dienstag (19.30 Uhr) stehen sich die beiden im Direktvergleich gegenüber, dann fällt in der Deutzer Lanxess Arena der Startschuss für die Playoff-Viertelfinalserie zwischen dem Tabellenvierten und dem -fünften.

Einen wirklichen Favoriten gibt es nicht. Beide Mannschaften beendeten die Hauptrunde punktgleich, weshalb in der Endabrechnung das um lediglich zwei Treffer bessere Torverhältnis der Kölner über die Vergabe des Heimrechts entschied. Klar scheint vor Serienbeginn nur, dass auf die Haie reichlich Arbeit zukommt. Die Schanzer gelten als körperlich hart spielendes und offensivstarkes Team, dessen Paradereihe um Mike Collins, Patrick Cannone und Jerry D’Amigo es gilt in Schach zu halten.

Doch Morgan Ellis ist gerüstet für diese Aufgabe. Dabei war der im vergangenen Sommer aus der ersten schwedischen Liga SHL an den Rhein gewechselte Defensivmann nur schwerlich in die Saison gekommen und in die Kritik geraten. Es brauchte zwölf Saisonspiele, ehe dem offensiv sehr zögerlich beginnenden Kanadier das erste Tor im Haie-Trikot gelang. Vielleicht benötigte Ellis bei seiner ersten Station in Deutschland einfach eine gewisse Eingewöhnungszeit. Vielleicht waren aber auch die Fußstapfen sowie die Erwartungshaltung, die insbesondere durch das Karriereende von Silbermedaillen-Gewinner Christian Ehrhoff entstanden waren, einfach zu groß für ihn gewesen.

Ellis' Teamkollege Tobias Viklund, der diese Rolle partout nicht annehmen wollte, flüchtete im November nach nur ein paar Monaten in Köln zurück in die erste russische Liga KHL.

Morgan Ellis blieb hingegen standhaft und mauserte sich beim KEC zu einem Leistungsträger, der stabil verteidigt und inzwischen auch in der Offensive zu überzeugen weiß. Bis zum Abschluss der Hauptrunde hatte es der Rechtsschütze auf 34 Scorerpunkte gebracht – macht Platz vier in der Rangliste der offensivstärksten DEL-Verteidiger. Ellis ist damit der beste ausländische Einkauf, den Haie-Sportchef Mark Mahon vor Saisonbeginn tätigte.

Allerdings hat die Sache einen Haken. Ellis' Arbeitspapier läuft im Sommer aus. Obwohl die Kölner den Kontrakt ihres Verteidigers liebend gerne verlängern würden, gilt sein Verbleib als unsicher. Wohl auch deshalb hält sich Mahon bedeckt: „Wir stehen in Gesprächen. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen“, sagt er bloß. Dem Vernehmen nach liebäugelt Ellis mit einem lu-krativeren Wechsel nach Russland. Es wäre der schnelle Abschied des Vielbeschäftigten.