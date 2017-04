Köln. Vor den Augen von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der 1. FC Köln das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt 1:0 gewonnen. Die Geißböcke verbesserten sich dadurch auf Platz fünf.

Von Joachim Schmidt, 04.04.2017

Die Kanzlerin hat dem 1. FC Köln das erhoffte Glück gebracht. Im Beisein von Angela Merkel, die sich vor dem Spiel im Stadion über ein bundesweites Integrationsprojekt von Flüchtlingen informiert hatte, gewannen die Gastgeber mit 1:0 gegen Tabellennachbar Eintracht Frankfurt. Erst zum zweiten Mal in der Rückrunde blieb der FC ohne Gegentor. Damit rückte die Mannschaft zumindest bis zum Mittwochabend auf den fünften Tabellenplatz vor. Mit 40 Punkten dürfte zudem der Klassenerhalt bereits gesichert worden sein.

Die Frage, wie Peter Stöger seine nach der Hamburg-Niederlage gescholtene Abwehr umbauen würde, beantwortete der Trainer äußerst massiv: Auf gleich drei der vier Positionen wechselte er die Spieler aus!

Für die Innenverteidiger Dominic Maroh und Neven Subotic brachte er Frederik Sörensen und Dominique Heintz. Zudem nahm er den zuletzt überspielt wirkenden Pawel Olkowski aus der Startformation und brachte stattdessen Lukas Klünter. Der kam zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz, dem ersten von Beginn an und zum Heimdebüt.

Außerdem überraschte der FC-Trainer mit einer taktischen Variante: Den defensiven Mittelfeldspieler Marco Höger beorderte er in die Offensive hinter Mittelstürmer Anthony Modeste. Dort sollte er für mehr Ballsicherheit sorgen, wie es sonst der verletzte Yuya Osako tat. Doch nach gut 20 Minuten wechselte er die Position mit Milos Jojic.

Der Serbe war in der ersten Spielhälfte der kreativste Kölner, versuchte immer wieder Anthony Modeste in Schussposition zu bringen. Am besten gelang das noch bei einem Freistoß (10.) fast von der linken Ecke. Während der Torjäger per Kopf verfehlte, stand Dominique Heintz am hinteren Pfosten völlig frei, traf aber mit seinem starke linken Fuß den Ball nicht richtig. Dann versuchte es Jojic selbst, doch sein Schuss (21.) ging ans linke Außennetz.

Etwas näher kamen die Frankfurter einem Treffer, als Ante Rebic per Kopf die Latte traf (26.). Wenig später parierte Timo Horn seinen zweiten Versuch, ein Flachschuss.

Wie schon im letzten Heimspiel gegen Hertha BSC überließen die Hausherren den Gästen weitgehend das Spielgeschehen. Doch zu den erhofften Konterchancen kamen sie nicht. Zu gut waren die Frankfurter gestaffelt, fingen die langen Bälle allesamt ab.

Angesichts des niveauschwachen Spiels mit überwiegenden Mittelfeldduellen gab es zur Pause von einigen heimischen Fans Pfiffe von den vollbesetzten Tribünen. Stimmung war seitens der Gastgeber aber auch aus einem anderen Grund nicht aufgekommen. Weil vor dem Spiel rund 60 Kölner Ultras nach Schlägereien mit Eintracht-Anhängern in Müngersdorf und auf der Aachener Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen worden waren, verzichtete der Großteil der Anhänger auf der üblicherweise stimmungsgewaltigen Südtribüne auf jegliche Gesänge und Anfeuerungen.

Auch die Fahnen blieben eingerollt, und einige Banner wurden kopfstehend aufgehangen. So kam die Kanzlerin nicht in den Genuss des kölschen Liedgutes und der üblicherweise großartigen Stimmung. Erst nach der Halbzeitpause setzten die Gesänge ein.

Zudem kam Leonardo Bittencourt nach zweimonatiger Verletzungspause zurück. An der Führung aber war er noch nicht beteiligt. Die bereitete Konstantin Rausch mit einer Flanke vor, die Frankfurts Abwehrchef David Abraham genau vor die Füße von Milos Jojic köpfte, der aus 17 Metern an den linken Innenpfosten schoss (53.), von wo der Ball ins Tor flog. Schon in Hamburg hatte er getroffen, nun war es sein dritter Saisontreffer.

Zwanzig Minuten vor Schluss kam Neven Subotic für Christian Clemens. Damit wurde beim FC von Vierer- auf Fünferkette umgestellt. Doch von den Frankfurtern ging auch ohne diese Kölner Defensivstärkung kaum noch Gefahr aus.

Köln: Horn; Klünter, Sörensen, Heintz, Hector; Lehmann, Jojic; Clemens (71. Subotic), Höger (46. Bittencourt), Rausch (83. Özcan); Modeste. – Frankfurt: Hradecky; Vallejo, Abraham, Tawatha (62. Barkok); Gacinovic,Oczipka; Wolf (75. Ordonez), Mascarell; Fabian (66. Hrgota); Seferovic, Rebic. – SR: Stark (Ergolding). – Tor: 1:0 Jojic (53.). – Zuschauer: 49.300. – Gelbe Karte: Wolf.