Kommentar zum Videobeweis

Foto: dpa

Kamerun - Chile am 18.06.2017 im Spartak Stadion in Moskau: Chiles Eduardo Vargas (Mitte, 11) erzielt in der ersten Halbzeit ein Tor, das vom slowenischen Schiedsrichter Skomina nach Videobeweis erst nach mehr als einer Minute als Treffer wieder aberkannt wurde. Der frühere Bundesliga-Profi von 1899 Hoffenheim hatte nach einem Zuspiel von Bayern-München-Profi Arturo Vidal (kleines Foto oben links) knapp im Abseits gestanden.