28.12.2016 HAMBURG. Es ist zwar keine Neuigkeit mehr, hört sich aber immer noch befremdlich an. Seit Dienstagvormittage ist Mergim Mavraj nun also auch offiziell kein Spieler des 1. FC Köln mehr.

Der 30 Jahre alte albanische Nationalspieler wechselt zum Hamburger SV. Das bestätigten beide Vereine. Innenverteidiger Mavraj erhält beim HSV einen Vertrag bis 30. Juni 2019. Die Ablösesumme soll bei 1,8 Millionen Euro liegen.

Befremdlich klingt der Wechsel, weil Mavraj in dieser Saison eine feste Größe im Kader von FC-Trainer Peter Stöger war. Nachdem er sich in der Rückrunde der vergangenen Saison seinen Stammplatz nach langer Verletzungspause zurückgekämpft hatte, verpasste der gebürtige Hanauer in den 16 Spielen der Vorrunde als einer von nur sechs Spielen in der Fußball-Bundesliga nicht eine Minute. Zu dem Sextett, dass die kompletten 1440 Minuten absolvierte, gehören neben Mavraj mit Jonas Hector und Frederik Sörensen noch zwei weitere Kölner. Der Albaner war einer der Garanten dafür, dass der FC zu Weihnachten die drittbeste Abwehr der Liga stellt.

Mavraj kam 2014 von Fürth an den Rhein und absolvierte insgesamt 46 Pflichtspiele für die Geißböcke. „Ich freue mich, ab der Rückrunde für Hamburg spielen zu können. Der HSV ist ein großer Klub und die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben", wird Mavraj auf der HSV-Homepage zitiert. „Es macht mich stolz, dass man mir zutraut, dieser Mannschaft weiterzuhelfen. Ich brenne darauf, ab Januar zum Team zu stoßen. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen, gemeinsam die sportlichen Herausforderungen zu meistern."

Mit dem FC konnte sich der EM-Teilnehmer 2016 nicht auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages einigen. Sein Vertrag wurde nun aufgelöst. „Für Mergim bietet sich beim HSV mit dem neuen Vertrag eine attraktive Perspektive. Wir haben mit ihm offen über seine Situation gesprochen, nachdem er uns über das HSV-Angebot informiert hatte", erklärte FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und lobte den Albaner: „Für den FC war Mergim ein zuverlässiger Profi und ein echter Teamplayer, der dem Erfolg der Mannschaft alles untergeordnet hat." Es ist wahrscheinlich, dass Schmadtke Mavrajs Abgang kompensieren wird, da den Kölnern mit Dominic Maroh, Sörensen und Dominique Heintz nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung stehen. (Martin Sauerborn)