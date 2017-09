Ein vielseitiger Rennfahrer

BONN. Mattias Ekström geht am Wochenende als Führender der DTM auf dem Nürburgring an den Start. Auch in anderen Rennserien weiß der Schwede zu überzeugen.

Von Oliver Ermert, 07.09.2017

„Ich bin so ein richtiger Langweiler. Das Ziel ist jedes Jahr das selbe: Ich will Meister werden.“ So ein Spruch kann nur von einem stammen: Mattias Ekström. Der Schwede gehört zum rollenden Inventar der DTM, seit 2001 ist er dabei. Zweimal hat er sein Ziel schon erreicht: 2004 und 2007 gewann er das Deutsche Tourenwagen Masters. In diesem Jahr könnte dem 39-Jährigen der Hattrick gelingen. Vor den Läufen 13 und 14 auf dem Nürburgring am kommenden Wochenende führt der Audi-Pilot die Gesamtwertung mit 128 Zählern an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen seine Markenkollegen René Rast und Mike Rockenfeller mit 14 und 18 Punkten Rückstand. Bei sechs ausstehenden Rennen und 150 zu vergebenden Punkten ist folglich noch nichts entschieden.

Vor mittlerweile 16 Jahren tauchte der Name Ekström zu ersten Mal in der DTM auf. Wie viele seiner Altersgenossen begann Ekström seine Karriere 1993 im Kart. 1997 wechselte er in die schwedische Tourenwagen-Meisterschaft und gewann dort 1999 auf einem Audi A4 den Titel. Dies sollte seine Eintrittskarte in die DTM werden. Gleich in seinem ersten Jahr holte er seinen ersten Podestplatz, in seinem zweiten Jahr den ersten Sieg. Mittlerweile hat Ekström 189 DTM-Rennen bestritten. In der ewigen Siegerliste liegt er mit 22 Erfolgen hinter Bernd Schneider und Klaus Ludwig auf dem dritten Rang.

Klaus Ludwig im Einsatz

Doch der Schwede ist nicht nur im Tourenwagen einer der ganz Großen. Im vergangenen Jahr gewann er auf einem Audi S1 die Rallyecross-Weltmeisterschaft. Die Liebe zum Drift abseits befestigter Straßen dürfte genetisch bedingt sein: Sein Vater ist der Rallyecross-Pilot Bengt Ekström. Vater Ekström hat seinem Sohn jedoch einmal einen DTM-Sieg vermasselt. 2013 kreuzte Ekström auf dem Norisring als Erster die Ziellinie. Noch bevor er nach dem Rennen gewogen wurde, schüttete ihm sein Vater Wasser in den Overall. Der Sohnemann wurde daraufhin disqualifiziert.

Außer in der DTM und im Rallyecross versuchte sich Ekström auch schon als Rallyefahrer und im Nascar Sprint Cup. Seine Vielseitigkeit nötigt auch der Konkurrenz Respekt ab. „Er ist ein kompletter Rennfahrer. An ihm ist auch ein Formel-1-Fahrer verloren gegangen,“ erklärte jüngst der ehemalige Mercedes-Sportchef Norbert Haug. 2009 startete Ekström übrigens auf einem Porsche in der VLN auf dem Nürburgring. Das Cockpit teilte er sich damals mit Toto Wolff, Haugs Nachfolger als Mercedes-Sportchef. Startfahrer Wolff hatte allerdings in der fünften Runde einen Unfall, sodass Ekström im Rennen nicht zum Einsatz kam.

Im Rahmenprogramm der DTM-Veranstaltung am Wochenende findet auch ein Lauf zur Tourenwagen Classics mit DTM-Rennwagen der Jahrgänge 1984-1996 statt. Hier ist neben Tourenwagen-Legende Klaus Ludwig auch besagter Toto Wolff am Start.