Mit dem Zug nach Pyeongchang

KÖLN. Mathias Mester, der bei den Sommer-Paralympics 2008 die Silbermedaille im Kugelstoßen gewann, reiste mit der Transsibirischen Eisenbahn zu den Olympischen Spielen nach Südkorea. Nun kehrt er zu den Winterspielen der Behindertensportler zurück - als TV-Experte.

Von Guido Hain, 10.03.2018

Tausende Kilometer liegt Pyeongchang von Berlin entfernt. Exakt 8240 Kilometer Luftlinie. Allein die Flugzeit reichte aus, sich den Überlängenklassiker „Vom Winde verweht“ vier Mal reinzuziehen – in voller Länge. In so einem engen Flugzeug wird die Zeit schon mal lang. Es gibt aber auch Reisende, die gar keine Eile haben, ihr Ziel zu erreichen. So wie Mathias Mester. Neulich ist er gereist nach Pyeongchang. Nicht mit dem Flieger, mit dem Zug. Und es waren natürlich auch keine 13 bis 14 Stunden, die er da so unterwegs war. Elf Tage hat er benötigt um seinen Zielort in Südkorea zu erreichen.

Auf dem Weg dorthin hat der erfolgreiche Behindertensportler Station gemacht, in Moskau, in Peking, und einige kleinere Teilstücke der Strecke ist er auch geflogen. Etwa von Peking aus nach Pyeongchang. „Durch Nordkorea durften wie ja nicht fahren“, sagt Mester, der als Botschafter der Deutschen Bahn das Ticket für die Korea-Exkursion erhielt. Kostenlos. Die Zugreise sei eine „coole Erfahrung gewesen“, erzählt Mester, „spannend“. So traf er etwa auf russische Kontrolleure, deren Gesichter eingefroren schienen. Kein Lachen, nicht mal ein Lächeln. Vielleicht lag dies auch an den eisigen Temperaturen, die mitunter herrschten: minus 30 Grad etwa in der Mongolei. Dennoch: Das Ruckeln der Transsibirischen Eisenbahn hat „mich schön in den Schlaf gewiegt“.

Interessante Begegnungen, grandiose Landschaften, verschiedene Klimazonen – Mester sammelte Eindrücke fürs Leben. Und pünktlich zu der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele schlug der 31-Jährige, der vor zehn Jahren in der Klasse der Kleinwüchsigen bei den Paralympics in Peking die Kugelstoß-Silbermedaille gewann und nicht weniger als sieben Weltmeistertitel an sein Revers (Kugel, Speer, Diskus) heften kann, in Pyeongchang auf.

Feiern im deutschen Haus

Er genoss die Atmosphäre bei seinen ersten Olympischen Spielen, den Zauber. Lernte die Sportler kennen, sah sich die Wettkämpfe an und feierte im deutschen Haus mit ihnen. Kostete die „super Gastfreundschaft“ der Asiaten aus und oft von dem nach seiner Zunge zu scharfen Essen. Alles ohne den großen Druck, selbst Leistung abliefern zu müssen. Er war beeindruckt. „Ich habe so viele tolle Sportler kennengelernt“, sagt Mester, der Lebensfrohe, der sich selbst „Weltmester“ nennt. Die Bobfahrer, die Rodler – „alles positiv Verrückte.“

In diese Kategorie ordnet sich der ausgebildete Bürokaufmann und Bauzeichner auch selber ein. So kam es schon vor, dass er auf einem Flug im Gepäckfach ein Nickerchen hielt. Das passt. Denn Mester misst nur 1,42 Meter. Nur irgendwann, sagt er mit einem Schmunzeln, „wurde es eiskalt“

Mit seiner Unbekümmertheit, seiner „positiven Beklopptheit“ (Mester) versucht er auch, Barrieren aufzubrechen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten. Versucht, Hemmungen abzubauen mit seinem Humor, mit seiner ungezwungenen Selbstironie. Er spielt mit seiner Kleinwüchsigkeit, treibt die Inklusion auf seine Art voran. „Mit Mitleid“, sagt Mester, „kann ich nichts anfangen.“

Er ist viel unterwegs, auch in den sozialen Medien, in denen ihm Tausende auf Facebook, Instagramm und Youtube folgen. Auch seine Eindrücke vom Marco-Polo-Abenteuer auf dem Weg nach Südkorea, das er gemeinsam mit der ebenfalls von der Bahn eingeladenen Youtuberin Kelly MissesVlog erlebte, verbreitete er über seine Kanäle.

Von Köln nach Esslingen

Stillstand ist nichts für einen wie Mester, der auch als TV-Moderator und Talkgast häufig in Erscheinung tritt. Vor Kurzem hat er Köln den Rücken gekehrt und ist nach Esslingen am Neckar gezogen. Ein Grund war seine Freundin Alina, die dort wohnt. Aber der 31-Jährige, der jahrelang für Bayer Leverkusen startete und nun für Kaiserslautern wirft und stößt, hat auch sportlich eine neue Herausforderung gesucht.

Von seiner früheren Trainerin Steffi Nerius, Speerwurf-Silbermedaillengewinnerin bei den Sommerspielen 2004 in Athen und Weltmeisterin 2009, habe er sich in aller Freundschaft getrennt. Aber in Stuttgart fand er bessere Trainingsbedingungen als an der Sporthochschule in Köln oder beim ASV. Schließlich hat er noch allerhand vor. Gold bei den Spielen in zwei Jahren in Tokio soll's werden. Nicht mehr, nicht weniger.

Den paralympischen Sport sieht er auf einem guten Weg. Die positive Entwicklung ließe sich allein schon am Übertragungsvolumen der Paralympics ablesen. „Früher waren es 40 Stunden jetzt sind es mehr als 100.“ Aber, klar, es könnten noch mehr sein. Auch er selbst profitiert in diesen Tagen davon. An der Seite seines Kumpels und Weggefährten Niko Kappel berichtet er als TV-Experte für die ARD von den Paralympics. Dabei habe er mit „Wintersport eigentlich nichts am Hut“.

Er geht seinen eigenen Weg, will auf seine Weise und mit Witz den Behindertenport, aber auch Land und Leute präsentieren. Viele Sportler kennt er bereits von gemeinsamen Veranstaltungen. Bei seinen Analysen geht es auch mehr um die Frage, wie bewegt sich ein Athlet, wie „fährt man als Blinder Ski“.

Am Freitag hat er sich erneut auf die Reise gemacht nach Pyeongchang. Diesmal im Flieger. Auf seinem Sitz. Nicht im Gepäckfach.