Ringe und Barren

23.03.2017 Doha. Marcel Nguyen steht in zwei Finals beim Turn-Weltcup der Gerätespezialisten in Doha. Nachdem er sich für den Endkampf der besten acht Ringe-Turner qualifiziert hatte, gelang dem Olympia-Zweiten auch der Sprung ins Finale der Barren-Spezialisten.

Mit 14,666 Punkten kam der Unterhachinger im Vorkampf auf den vierten Platz, allerdings mit gehörigem Abstand zum überragenden Chinesen Zou Jingyuan, der auf 16,166 Zähler kam.

Überraschend im Finale im Sprung steht am Samstag sein Vereinsgefährte und Auswahl-Neuling Felix Remuta, der mit 14,15 Punkten als Achter in den Endkampf einzog. Am selben Tag turnt der Cottbuser Christopher Jursch (13,566/8.) im Reck-Finale. Der Chemnitzer Ivan Rittschik verpasste indes bei der dritten Weltcupstation nach Cottbus und Baku als Neunter am Reck und Zehnter am Barren knapp die Endkämpfe, nachdem er zuvor auch an seinem Spezialgerät Pauschenpferd gepatzt hatte.

Eine Weltpremiere zeigte am Barren der Schweizer Christian Baumann, der allerdings wegen einiger Fehler das Finale verfehlte. Seine Riesenfelge mit einer 3/4-Drehung auf einem Holmen, gefolgt von einer 3/4-Drehung in den Stütz wird nach Bestätigung durch den Weltturnverband FIG künftig als Element mit der Schwierigkeit F (0,6 Punkte) eingestuft und Baumanns Namen erhalten. (dpa)