Keeper ist ablösefrei

22.06.2017 Mainz. Nach einer schwierigen Saison und dem anschließenden Trainerwechsel hat der FSV Mainz 05 eine weitere wichtige Personalie geklärt. Die Rheinhessen verpflichten Ex-Nationaltorwart Adler für zwei Jahre. Er kommt ablösefrei vom Hamburger SV.

Der FSV Mainz 05 hat mit der Verpflichtung von Ex-Nationaltorwart René Adler einen Transfer-Coup gelandet. Der 32-Jährige absolvierte Erfolg einen fünfeinhalbstündigen Medizincheck und unterschrieb anschließend bei den Rheinhessen einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2019.

"Der Wechsel zu Mainz 05 ist für mich der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Die ruhige und konzentrierte Atmosphäre im Verein passt zu mir, sportlich habe ich das Gefühl, dass hier etwas Spannendes entstehen kann", sagte Adler. "Ich freue mich, dass wir so schnell Einigkeit erreichen konnten und freue mich schon jetzt auf ein neues Kapitel in meiner Karriere."

Adler kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Hamburger SV, den er nach fünf Jahren verlassen hat. Er soll in Mainz den Dänen Jonas Lössl als Nummer 1 ablösen, der in der vergangenen Saison nicht überzeugen konnte. "René Adler gehört seit einem Jahrzehnt zu den prägenden Spielerpersönlichkeiten der Bundesliga. Zudem ist er seit vielen Jahren einer der leistungsstärksten Torhüter in Deutschland. Beide Faktoren machen ihn für Mainz 05 zu einem sehr spannenden Spieler", begründete FSV-Sportdirektor Rouven Schröder die Verpflichtung.

Mit Adler holen sich die Mainzer einen national und international gestählten Mann zwischen die Pfosten. Er soll der in der vergangenen Saison oft brüchigen Defensive der Mainzer, die nur mit Mühe den Abstieg vermieden hatten und sich danach von Trainer Martin Schmidt trennten, wieder mehr Stabilität verleihen. Der zwölfmalige Nationaltorhüter bringt die Erfahrung von 255 Bundesligaspielen für Bayer Leverkusen (2003-2012) und den HSV (2012-2017) mit.

Nach fünf unruhigen Jahren hatte Adler seinen am Saisonende in Hamburg ausgelaufenen Vertrag freiwillig nicht verlängert. Zunächst war über einen Wechsel in die englische Premier League spekuliert worden. Am Ende wurde es Mainz, wo Adler wahrscheinlich wesentlich weniger Geld verdient als zuletzt, dafür aber hoch geschätzt wird.

"Wir haben René Adler als gleichermaßen reflektierten und hoch motivierten Profi kennengerlernt, der sich komplett auf das Projekt Mainz 05, sportlich wie auch wirtschaftlich, einlassen möchte", erklärte Schröder. "Wir freuen uns sehr, dass er ab sofort unser Trikot trägt." (dpa)