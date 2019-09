Großbrand in Menden Mehrere Personen in brennender Wohnung in Sankt Augustin vermutet

In Sankt Augustin-Menden steht aktuell eine rund 100 Quadratmeter große Wohnung in Vollbrand. Laut Feuerwehr könnten sich noch mindestens drei Menschen in der Wohnung befinden. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.