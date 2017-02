Bewerbung um Spiele 2024

03.02.2017 Lausanne. Für Los Angeles, Budapest und Paris hat die Endphase der Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 begonnen. Die drei Kandidatenstädte sind nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees für die letzte Etappe der Bewerbung zugelassen worden.

Gewählt wird die Olympia-Gastgeberstadt für 2024 am 13. September im peruanischen Lima. Die Kandidatur Hamburgs für die Spiele in acht Jahren war am Widerstrand der Bevölkerung gescheitert.

"Dies ist einer der wichtigsten Meilensteine ​​für die Kandidatenstädte und für den IOC", sagte Frank Fredericks, der Vorsitzende der IOC-Evaluierungskommission. Er wird nun mit seiner Kommission im April und Mai die drei Bewerberstädte besuchen, um die vorgelegten Konzepte vor Ort zu überprüfen. Für jede Visite sind drei Tage vorgesehen. (dpa)