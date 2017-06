Seitz holt 19. Meistertitel

08.06.2017 Berlin. EM-Teilnehmerin Lea Tkaltschewitsch von der TSG Neu-Isenburg hat bei den deutschen Gymnastik-Meisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin vier der fünf Titel gewonnen.

Die 16-Jährige sicherte sich bei ihrer ersten DM-Teilnahme im Bereich der Seniorinnen nach dem Mehrkampfsieg auch die Goldmedaillen mit dem Reifen (14,80 Punkte), dem Ball (16,80) und den Keulen (16,25). Bei ihrer vierten Finalübung verlor sie das Band und musste daher den Sieg der Bremerin Julia Stavickaja (13,60) überlassen und wurde Zweite (13,50).

Da in Noemi Peschel, der Tochter der einstigen Ausnahme-Gymnastin Magdalena Brzeska, die zweite deutsche EM-Debütantin dieses Jahres in Berlin wegen einer Verletzung fehlte, wurden die Titelkämpfe im Sportforum Hohenschönhausen überwiegend zu einer klaren Angelegenheit für Lea Tkaltschewitsch, deren ältere Schwester Sina bei den Spielen in Rio den zehnten Platz mit der deutschen Gruppe belegt hatte.

Die Serienmeisterin vergangener Jahre, Jana Berezko-Marggrander aus Schmiden, hatte nach ihrer zweiten Olympia-Teilnahme im Vorjahr ihre Karriere ebenso beendet wie ihre langjährige Rivalin Laura Jung (St. Wendel).

Elisabeth Seitz hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften für eine große Überraschung gesorgt. Die 23 Jahre alte Stuttgarterin bezwang am Schwebebalken die Top-Favoritin und dreimalige Meisterin Pauline Schäfer und sicherte sich nach Mehrkampf und Stufenbarren den dritten Titel bei diesen Meisterschaften im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfests in Berlin.

Seitz verbuchte mit 13,233 Punkten ihren insgesamt 19. deutschen Meistertitel und ist nunmehr nur noch einen Sieg von der gesamtdeutschen Rekordmarke der Berlinerin Karin Büttner-Janz entfernt, die auf 20 Titel in der DDR kam. "Wenn man so nah dran ist, dann will man es auch packen. Aber es wird von Jahr zu Jahr schwerer", meinte Seitz kämpferisch.

Die frühere WM-Dritte Pauline Schäfer musste einmal das Gerät verlassen und mit Rang vier hinter Amelie Föllinger (Hassloch) und Michelle Timm (Berlin) vorliebnehmen. (dpa)