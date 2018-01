Football-Profiliga

15.01.2018 Minneapolis. Die Minnesota Vikings und New Orleans Saints liefern sich im letzten Viertelfinalspiel der NFL-Playoffs eine wahre Football-Schlacht. Und Jacksonville sorgt für eine Überraschung.

Die Minnesota Vikings stehen nach einem Herzschlagfinale im Playoff-Halbfinale der American-Football-Liga. Das NFL-Team aus dem US-Bundesstaat Minnesota erzielte den spielentscheidenden Touchdown mit Ablauf der Spieluhr praktisch in letzter Sekunde.

Mit 29:24 (17:0) gewann Minnesota das spannende Viertelfinal-Heimspiel gegen die New Orleans Saints. "Wir wussten, dass es noch eine Chance gab, noch Hoffnung gab", sagte Vikings-Quarterback Case Keenum, der mit seinem 61-Yard-Touchdown-Pass zu Stefon Diggs die Vikings und ihre Fans jubeln ließ.

Trotz eines 17-Punkte-Rückstands konnte New Orleans 25 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in Führung gehen. Saints-Kicker Wil Lutz verwandelte ein 43-Yard-Field-Goal zum 24:23 für die Saints. "Wir immer noch ein bisschen geschockt über das, was da am Ende passiert ist", sagte Saints-Quarterback Drew Brees. Im Halbfinale trifft Minnesota auf die Philadelphia Eagles, die sich am Samstag mit 15:10 gegen Vorjahresfinalist Atlanta Falcons durchsetzten konnten.

Die Jacksonville Jaguars sorgten im zweiten Viertelfinale am Sonntag für eine faustdicke Überraschung. Das Team aus Florida besiegte die favorisierten Pittsburgh Steelers 45:42 (28:14). Jaguars Running Back Leonard Fournette erzielte drei Touchdowns und lief für insgesamt 109 Yards. "Es war ein großartiges Jahr bis jetzt. Wir wollen nicht, dass es aufhört", sagte Jacksonvilles Spielmacher Blake Bortles.

Diese Teams haben die NFL-Playoffs erreicht Foto: dpa Der Titelverteidiger, die New England Patriots, hat sich am letzten Spieltag der regulären Saison die Spitzenposition der AFC gesichert. Nicht erst durch den 35:14-Erfolg über die Tennessee Titans in den Divisional Playoffs gehört das Team um Star-Quarterback Tom Brady zum Favoritenkreis. Im Conference Final treffen die Patriots nun auf...

... die Jacksonville Jaguars. In einem packenden Duell setzte sich Jacksonville überraschend gegen die Pittsburgh Steelers durch und stehen nun im Conference-Endspiel.

An "Big Ben" Roethlisberger hat das Aus der Steelers jedoch nicht gelegen. Immerhin brachte es der Star-Quarterback auf fünf Touchdown-Pässe. Dennoch ist die Reise für Pittsburgh zu Ende.

Weiter geht es dagegen für die Philadelphia Eagles, die sich den ersten Platz der NFC-Abschlusstabelle gesichert hatten. Die Eagles setzten sich in einem von den Abwehrreihen geprägtem Spiel gegen die Atlanta Falcons mit 15:10 durch.

Der Vizemeister der Vorsaison verpasste somit die Chance, Wiedergutmachung für das verlorene Endspiel im Vorjahr zu betreiben.

Auch die Minnesota Vikings haben das Endspiel um die Conference Championships erreicht. Damit lebt weiter der Traum vom Superbowl im eigenen Stadion.

Die Bills gewannen ihr letztes Spiel der regulären Saison gegen die Miami Dolphins und sicherten sich damit eins der letzten begehrten Tickets. Mit dem Sieg beendete Buffalo eine lange Playoff-Durstrecke. 1999 standen die Bills zuletzt in der K.o.-Runde. Nach der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars war für die Bills aber Schluss.

Auch für die Tennessee Titans ist die Reise zu Ende. Die Titans unterlagen dem Topfavoriten und Titelverteidiger New England Patriots.

Die Chiefs schrieben dagegen Geschichte. Zum ersten Mal seit 1957 gab eine Mannschaft in den Playoffs noch eine 18-Punkte-Führung zur Halbzeit aus der Hand.

Das war bitter. Die New Orleans Saints hatten sich viel ausgerechnet. Bei den Minnesota Vikings war aber Schluss. Mit 24:29 ging die Mannschaft um Quarterback Drew Brees als Verlierer vom Platz.

Die Carolina Panthers verabschiedeten sich durch die Niederlage gegen die New Orleans Saints aus dem Rennen um den Super-Bowl-Titel. Sie hatten als füntfplatziertes Team die Wildcard-Runde erreicht.

Für die Rams ist die Saison gelaufen. Das Team hatte sich zwar für die Wildcard Games qualifiziert, dort aber unter den Augen von Snoop Dogg gegen den Vorjahresfinalisten Atlanta Falcons den Kürzeren gezogen.

Steelers-Quarterback Ben Roethlisberger warf für 469 Yards und stellte trotz der Heimpleite mit fünf Touchdown-Pässen einen Vereinsrekord auf. Jacksonville bekommt es im Halbfinale mit Titelverteidiger New England Patriots zu tun. Superstar Tom Brady führte sein Team am Samstag mit drei Touchdown-Pässen zu einem ungefährdeten 35:14-Sieg über die Tennessee Titans. Für die Patriots war es der siebte Halbfinaleinzug in Serie. "Die Realität in der NFL ist: Was wir diese Woche getan haben hat nichts damit zu tun hat, was in den nächsten Wochen passieren wird", sagte der 40-jährige Brady.

Beide Halbfinalspiele finden am 21. Januar statt. New England und Philadelphia sind aufgrund ihrer besseren Vorrunden-Platzierungen die Gastgeber der beiden Conference-Championship-Games. Die beiden Gewinner treffen im diesjährigen NFL-Endspiel, dem Super Bowl 52, am 4. Februar in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) aufeinander. (dpa)