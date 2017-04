Hoffnungen auf Rückkehr

24.04.2017 Berlin. Bundestrainer Joachim Löw macht Werder Bremens Torjäger Max Kruse Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft.

Der 29-Jährige sei "eine Option" für den Confederations Cup im Sommer, sagte Löw der "Bild"-Zeitung. "In dieser Form kann er wertvoll sein für uns", fügte der Bundestrainer hinzu. Nach mehreren privaten Eskapaden hatte Löw den Angreifer im März 2016 aus dem Kader der DFB-Auswahl gestrichen und seither nicht mehr berücksichtigt. Durch seine starken Leistungen in der Rückrunde und seinen Viererpack beim Sieg gegen den FC Ingolstadt hatte sich Kruse jedoch wieder in Löws Blickfeld gespielt.

"Max Kruse hat eine gute Übersicht, geht weite Wege in die Spitze", lobte Löw den Werder-Profi. Auch Bremens Trainer Alexander Nouri sieht Kruse wieder reif für das Nationalteam. "Er liefert Woche für Woche viele Argumente, aber am Ende muss der Bundestrainer entscheiden", sagte Nouri. Kruse selbst indes gab sich zurückhaltend und meinte zu einem möglichen Einsatz beim Confed Cup: "Bis jetzt gehe ich davon aus, dass ich Urlaub habe."

Doch weil Löw beim Turnier in Russland eine Reihe von Stammspielern schonen will, könnte Kruse seine Pläne ändern müssen. "Für mich hat er sich nie aus der Nationalmannschaft verabschiedet", sagte Löw. (dpa)