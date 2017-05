Weltmeister hat Respekt

Toni Kroos will mit Real Madrid gegen Juventus Turin das Champions-League-Finale gewinnen.

31.05.2017 Berlin. Fußball-Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid hat vor dem Finale der Champions League Respekt vor der Stärke des Gegners Juventus Turin in der Defensive gezeigt.

"Juve ist ein Brocken, und es ist schwer gegen sie Tore zu erzielen", sagte Kroos der "Bild"-Zeitung. "Da arbeiten alle mit in der Defensive." Er und seine Kollegen hätten bis zum Spiel am Samstag in Cardiff aber Lösungen parat, "wie man ihre Defensive knackt", versprach er.

Die Madrilenen können mit einem Sieg gegen Juve als erste Mannschaft seit Beginn des Wettbewerbs 1992/1993 den CL-Titel verteidigen. Kroos freue sich auf die Stimmung und Atmosphäre im Stadion: "Champions-League-Sieger ist mit das Größte, was man als Fußballer schaffen kann." Im Finale trifft er auf Nationalmannschaftskollege Sami Khedira, der für die Turiner aufläuft. (dpa)