Drahtzieher bestraft

28.03.2018 Johannesburg. Nach dem Kricket-Betrugsskandal in der australischen Nationalmannschaft werden die drei Drahtzieher hart bestraft. Kapitän Steve Smith darf in den kommenden zwölf Monaten nicht mehr für sein Land spielen.

Das bestätigte er der Nachrichtenagntur AP und australischen Reportern in Johannesburg. Auch Vize-Kapitän David Warner und Schlagmann Cameron Bancroft mussten ihr Team in Südafrika vorzeitig verlassen und auf Anweisung des Verbands nach Australien zurückfliegen.

Die Mannschaft hatte am vorigen Samstag einen Manipulationsversuch bei einem Testspiel in Kapstadt gegen Südafrika zugegeben. Bancroft wurde von den Fernsehkameras dabei erwischt, als er am Rande des Spielfelds den Ball mit groben Steinchen einrieb, um ihn griffiger zu machen und ihm bessere Flugeigenschaften zu verleihen. Das ist nach den Regeln streng verboten.

Warner und Bancroft drohen nun ebenfalls lange Sperren. Warner wurde als Anstifter des Betrugs ausgemacht, der 31-Jährige darf nie mehr als Kapitän fungieren. Angesichts der erwarteten Ein-Jahres-Sperre könnte seine internationale Kricket-Karriere beendet sein. (dpa)