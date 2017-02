Sport kompakt

Sechs Punkte und vorzeitige Playoff-Qualifikation lautet die Ausbeute der Kölner Haie an diesem Wochenende. Dem 5:2-Erfolg gegen Schwenningen am Freitag folgte der 2:0-Triumph gegen Berlin am Sonntag. Die Haie festigen den 4. Platz und damit die Playoff-Quali.

Haie gewinnen gegen die Eisbären