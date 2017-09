2. Bundesliga

30.09.2017 Düsseldorf. Holstein Kiel hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Am Samstag gewann die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gegen den VfL Bochum mit 3:0 (2:0) und feierte am 9. Spieltag den sechsten Saisonsieg.

Arminia Bielefeld stoppte derweil den Höhenflug des 1. FC Nürnberg. Nach zuvor drei Siegen in Serie unterlagen die Franken daheim gegen Bielefeld mit 1:2 (0:0). Die Arminia kletterte nach Toren von Andraz Sporar und Konstantin Kerschbaumer vor Nürnberg auf Relegationsrang drei. Auf den fünften Platz sprang Union Berlin: Das Team von Trainer Jens Keller besiegte Erzgebirge Aue 2:1 (0:0). (dpa)