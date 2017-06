01.06.2017 Cardiff. Weltmeister Sami Khedira von Juventus Turin will sich vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid nicht groß mit seiner Vergangenheit bei den Königlichen auseinandersetzen.

"Natürlich ist es etwas Besonderes, gegen den Verein anzutreten, für den man zuvor fünf Jahre gespielt hat. Das ist im heutigen Fußball eine sehr lange Zeit", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler in einem "Kicker"-Interview. "Aber für mich zählt in erster Linie, dass es ein Finale ist, dass es um den Gewinn der Champions League geht. Da mache ich mich persönlich völlig davon frei, dass es gegen den Ex-Verein geht."

2014 gewann Khedira mit Real die Champions League, ein Jahr später wechselte er nach Turin. "Manchmal ist es ratsam, auf sein Bauchgefühl zu hören. Ich habe damals gespürt, dass ich nach fünf wunderbaren Jahren bei Real eine Veränderung benötige, dass ich meinen Vertrag in Madrid nicht verlängern möchte", sagte der 30-Jährige. "Ich wollte woanders auf allerhöchstem Level weiterspielen, bei einem Verein, in dem meine Art zu spielen mehr anerkannt wird als bei Real. Das habe ich bei Juventus gefunden."

Mit seiner Zukunft über das Vertragsende 2019 hinaus möchte sich Khedira noch nicht detailliert befassen. "Stand jetzt ist überhaupt nichts anderes geplant." Es gebe wenige Vereine in Europa, die mit Juventus mithalten könnten. "Da ist einer in Deutschland und einer in Spanien, für den habe ich schon gespielt. Und dann gibt es in England noch zwei, drei Vereine", sagte er. "Für mich gibt es keinen Anlass, an etwas anderes zu denken als Juventus, auch weil ich hier glücklich bin." (dpa)