Ratlos und kraftlos: So wirkte Angelique Kerber nach ihrem Tiefschlag bei den US Open.

Tennisspielerin Angelique Kerber ist ein Jahr nach ihrer Traumsaison überfordert, vor allem psychisch. Sie braucht jetzt dringend Abstand.

30.08.2017

Alles Kopfsache? Zumindest lässt sich nicht leugnen, dass Angelique Kerber im Jahr nach ihrer Traumsaison überfordert ist. Hier und da meldet sich der Körper der 29-Jährigen mit Blessuren, vor allem aber die Psyche macht ihr Striche durch fast alle Rechnungen.

Im Achtelfinale von Wimbledon unterlag Deutschlands Sportlerin des Jahres 2016 nach einem Kampf auf Biegen und Brechen der späteren Turniersiegerin Garbine Muguruza. Es war der Moment im vielleicht besten Damentennismatch des Jahres, in dem das Glück nicht auf ihrer Seite war. Der letzte Moment, in dem ihre Saison eine Wende zum Guten hätte nehmen können.

Kerbers zweite missglückte Titelverteidigung des Jahres bei den US Open – in Runde eins gegen eine wirkliche Außenseiterin – hat eine ganz andere Qualität. Das Auftaktdesaster gegen die 19-jährige Japanerin Naomi Osaka dokumentiert das volle Ausmaß ihres Sturzes aus der schwindelerregenden Höhe der Weltranglistenspitze, die sie 34 Wochen lang innehatte. Kerber ist an überhöhten Erwartungen gescheitert, an unangemessenen Vergleichen mit der unvergleichlichen Steffi Graf – zerschlissen im PR-Dauertrubel um ihre Nummer-eins-Position.

Kerber im Spätsommer 2017 ist nicht mehr „die Drahtigste, die Schnellste, die Eiserne Lady“, wie die 18-malige Grand-Slam-Siegerin Chris Evert in Kerbers Erfolgsjahr die Qualitäten der Deutschen umschrieb, sondern nur noch die matte Kopie eines Siegertyps. Eine früh resignierende Wettkämpferin, die nicht mehr an sich glaubt.

Was sie dringend braucht? Abstand. Selbsterkenntnis ist dabei der erste Schritt zur Besserung. Ihn hat Kerber getan. Sie hat eingestanden, sich nach dem triumphalen Jahr 2016 nicht genügend Zeit zur Regeneration gegönnt zu haben. Gemeint hat sie damit vor allem die mentale Erholung. Um an der absoluten Tennisspitze konkurrenzfähig zu sein, reicht eine starke Physis bekanntlich nicht. Deshalb muss sie zunächst ein inneres Duell gewinnen, wenn sie zu alter Stärke zurückfinden will.Es heißt: Kerber gegen Kerber.