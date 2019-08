Designierter DFB-Boss

17.08.2019 Freiburg. Der designierte DFB-Präsident Fritz Keller hat vor dem Bundesliga-Spiel seines SC Freiburg gegen den FSV Mainz 05 zu den Zuschauern im Schwarzwald-Stadion gesprochen.

"Ich hatte viele schlaflose Nächste", sagte der 62-Jährige zu seiner Entscheidung, für das Spitzenamt im deutschen Fußball zu kandidieren. Keller versprach bei der Auszeichnung des 20.000. Mitglieds des Vereins: "Der SC Freiburg wird immer mein Herzensverein bleiben."

Keller war von der Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für das Amt des DFB-Präsidenten vorgeschlagen worden. Der Winzer präsentiert sich am kommenden Mittwoch in Berlin bei der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) und auch den Regional- und Landesverbänden des DFB auf ihrer Tagung. Der 62-Jährige soll auf dem Bundestag am 27. September in Frankfurt am Main gewählt werden. Seine Wahl gilt als sicher, sein Spitzenamt beim SC will er abgeben. (dpa)