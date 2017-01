Ehre für Paralympics-Siegerin

Vanessa Low gewann in Rio Gold im Weitsprung.

26.01.2017 Gland. Erste Preisträgerin des "Keep Fighting Award" der Wohltätigkeits-Intiative von Michael Schumacher ist Vanessa Low.

Die 26 Jahre alte die Paralympics-Goldmedaillengewinnerin soll am kommenden Montag beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf ausgezeichnet werden. Das teilte Schumachers Management in einer Presseerklärung mit.

Low sei von Schumachers Familie bestimmt worden, weil sie "auf beeindruckende Weise die Werte verkörpert und auch vermittelt, die dieser Preis fördern möchte: niemals aufgeben und trotz schwerer Rückschläge positiv die Zukunft gestalten", sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm.

Die Rede für Low bei der Preisverleihung soll der zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg halten. Er war fuhr während Schumachers zweitem Karriereabschnitt bei Mercedes an der Seite des siebenmaligen Champions. Überreichen soll der Automobil-Weltverbandschef Jean Todt die Auszeichnung.

Low, beidseitig oberschenkelamputiert, hatte in Rio Gold im Weitsprung geholt. Sie sprang gleich drei Mal über ihren bis dato gültigen Weltrekord und stellte mit 4,93 Metern eine neue Bestmarke auf. Zudem gewann sie Silber über 100 Meter.

"Ich bewundere die Familie Schumacher für ihren mutigen Schritt. Ich stehe komplett hinter den Werten, die dieser Preis vertritt, und ich helfe sehr gerne dabei, sie zu verbreiten", sagte Low in der Mitteilung. (dpa)