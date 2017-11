Meisterfeier der Houston Astros

Houston. Dass man gemeinsam stark ist, haben die Houston Astros mit dem Gewinn der Major League Baseball wenige Monate nach dem Hurrikan Harvey bewiesen. Doch die Fans stehen dem in Nichts nach.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2017

Der Sport lebt von Emotionen, seinen Geschichten und... auch von den Floskeln, die ihn umgarnen, sich aber immer wieder als wahr herausstellen. Auf die Houston Astros, eine Baseball-Mannschaft der amerikanischen Major League, und deren Fans passt zweifelsohne am besten der Ausspruch "Gemeinsam sind wir stark!"

88 Menschen kamen vor zwei Monaten in Texas ums Leben, als der Hurrikan "Harvey" auf dem Festland sein Unwesen trieb. Mehr als 50.000 Häuser wurden beschädigt, alleine in Houston wurden 30.000 Menschen evakuiert. Der finanzielle Schaden war imens. Auch die Astros waren von dem Hurrikan betroffen, drei Spiele mussten die Baseballer in Florida austragen. Bevor das Team jedoch zurückkehrte, stattete es dem Katastrophengebiet einen Besuch ab. Ein Zeichen, das offenbar eine Impulswirkung hatte. Die Astros gewannen in einer dramatischen Finalserie überraschend den Titel.

Watching people return this dropped hat at the parade today was unreasonably thrilling pic.twitter.com/1ghfUJsItw — Josh Pherigo (@JoshPherigo) 3. November 2017

Dass jedoch nicht nur die Mannschaft gemeinsam stark ist, bewiesen nun auch die Fans eindrucksvoll. Während der Meister-Feierlichkeiten in Houston ließ eine Anhängerin versehentlich ihre Astros-Kappe aus dem siebten Stock einer Park-Garage fallen. Diese diente Tausenden Fans als Tribüne während der Parade. Dank der Hilfe zahlreicher Fans fand die Kappe Stock für Stock wieder den Weg zur glücklichen Besitzerin.