Rückkehr erwartet

München. Der langjährige Bayern-Kapitän Oliver Kahn sieht die Karriereplanung von Philipp Lahm als sinnvoll an. "Richtige Entscheidung. Distanz suchen, neue Erfahrungen machen und dann zurückkehren", erklärte der frühere Fußball-Nationaltorhüter via Twitter.

Von dpa, 09.02.2017

Lahm hatte zuvor angekündigt, seine Profikarriere im Sommer zu beenden. Für einen Sportdirektorenjob beim FC Bayern im Anschluss steht er nicht zur Verfügung. In einem offenen Brief erklärte Kapitän Lahm allerdings am Mittwochabend, dass der "irgendwann in der Zukunft wieder mit dem FCB zusammenarbeiten werde".

Nach Ansicht des früheren Bayern-Kapitäns Lothar Matthäus muss eine solche Rückkehr kein Selbstläufer werden. "Ich glaube, dass es schwer wird, irgendwann später zurückzukehren. Wer weiß, was in drei oder fünf Jahren ist? Es gibt das Beispiel Oliver Kahn, der lange als Favorit auf die Hoeneß-Nachfolge galt, aber erst mal etwas anderes machen wollte. Jetzt ist er schon mehr als acht Jahre weg vom FC Bayern", sagte der Weltmeister von 1990 in der "Bild".

Zahlreiche ehemalige Spieler arbeiten oder arbeiteten für den von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und Präsiden Uli Hoeneß geführten Club. Im Januar hatte der FC Bayern die ehemaligen Profis Giovane Elber, Bixente Lizarazu und Hasan Salihamidzic als Markenbotschafter verpflichtet.