KEC verliert in Düsseldorf

16.02.2017 Düsseldorf. Im dritten rheinischen Derby zwischen den Kölner Haien und der Düsseldorfer EG konnte Bernhard Ebner gleich zweimal für die DEG treffen. Den Kölnern fehlen weiterhin zwei Punkte um in der Tabelle aufzurücken.

Als Trophäe eines für ihn besonderen Abends hatte Sebastian Uvira eine kleine Wunde unter dem linken Auge davon getragen. Nichts im Vergleich zu den Folgen, die ein Kampf mit Tim Conboy sonst mit sich bringen kann. Der Verteidiger der Düsseldorfer EG zählt zu den gefürchteten Faustkämpfern in der Deutschen Eishockey Liga. Sein Ruf eilt dem Kanadier voraus und es gehört Mut dazu ihn herauszufordern. „Irgendwann ist mir nach seinen vielen Stockchecks in meinen Rücken der Kragen geplatzt. Ich wollte es wissen“, traute sich Uvira. Zurecht, denn der Stürmer der Kölner Haie hatte einiges zu bieten und gestaltete das ansehnliche Box-Duell ausgeglichen. „Die Erfahrung hat sich gelohnt. Mich hat dieser Kampf stärker gemacht. Conboy hat zugegeben, dass es für ihn einer seiner härtesten in dieser Saison war“, berichtete Uvira stolz vom Kompliment des DEL-Rüpels.

Die Szene, die am Ende des ersten Drittels die 14.166 Zuschauer des rheinisches Derbys von den Sitzen gerissen hatte, war aus Kölner Sicht der einzige emotionale Höhepunkt eines sonst gebrauchten Abends. Durch ein verdientes 0:2 gegen den verzweifelt um seine Pre-Playoff-Chance kämpfenden Erzrivalen aus Düsseldorf verpassten die Haie den Sprung auf Tabellenplatz zwei. Es ist das erklärte Ziel des KEC sich mit dieser Platzierung direkt für die Champions League zu qualifizieren und bei einem möglichen Playoff-Halbfinale Heimrecht zu genießen. „Der Gedanke an Platz zwei hat sicher eine Rolle gespielt. Wir waren nervös und hatten Angst vor Fehlern. So darf man ein Spiel nicht angehen“, fand Sebastian Uvira Gründe für die schwache Leistung und die dritte Niederlage im vierten Derby der Saison.

Tatsächlich ging den Hausherren ausgerechnet im Duell mit dem Lieblingsfeind erneut die nötige Lockerheit ab. „Düsseldorf hat zwingender gespielt als wir“, befand Trainer Cory Clouston. „Wir hatten einige gute Möglichkeiten, haben sie aber leider nicht nutzen können. Ein Manko, dass uns schon die ganze Saison lang begleitet.“ Für die defensiv gewohnt solide aufspielenden Haie war es bereits das vierte Saisonspiel ohne eigenen Treffer. Drei davon lieferten die Kölner in der heimischen Lanxess Arena ab. „In den nächsten Spielen unser Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor wiederbeleben“, forderte Clouston. „Es stehen immer alle in der Verantwortung, die Derbys zu gewinnen. Aber es gibt so Abende, an denen die Dinge nicht für einen laufen“, sah KEC-Geschäftsführer Peter Schönberger einen unglücklichen Auftritt der Haie.

Zwei Pfostentreffer von Nick Latta (7.) und Frederik Eriksson (42.) sowie ein tadelloser Mathias Niederberger im DEG-Tor ließen die Null der unkonzentriert wirkenden Haie-Offensive stehen. „Die Jungs waren motiviert, sie wollten unbedingt gewinnen“, nahm Schönberger das Team in Schutz. Der Wille alleine genügte aber nicht, denn die clever verteidigenden Gäste hatten bei zwei Powerplay-Schüssen von Bernhard Ebner auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Zweimal schlenzte der Verteidiger den Puck Richtung KEC-Tor, zweimal schlug er hinter dem ansonsten starken Goalie Gustaf Wesslau ein (29./55.). „Zwei solche Tore fallen schnell. Wenn wir selber keines machen, können wir auch nicht gewinnen“, räumte Sebastian Uvira ein. So blieb aus Kölner Sicht nur sein Kampf gegen Conboy positiv hängen. Ansonsten könnten sich die Haie vor den Spielen am Freitag in Iserlohn und am Sonntag in Krefeld damit aufbauen, dass Rang zwei für sie bei zwei Punkten Rückstand auf Nürnberg und Mannheim in Reichweite bleibt.

Definitiv erfreulich sind für den KEC die Zuschauerzahlen in der Hauptrunde. Vor dem letzten Heimspiel am Dienstag gegen Wolfsburg sind die Kölner mit durchschnittlich 12.699 Besuchern in 25 Heimspielen DEL-Krösus und die einzige Organisation der Liga, die bislang in dieser Saison keine Einbußen zu verkraften haben. (Martin Sauerborn)