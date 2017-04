Köln . Das Kölner Eigengewächs Torsten Ankert und die Haie gehen getrennte Wege. Der Vertrag wurde in beidseitigen Einverständnis aufgelöst.

Von Simon Bartsch, 18.04.2017

Die Kölner Haie arbeiten bereits mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Verteidiger Torsten Ankert wird darin allerdings keine Rolle mehr spielen. Wie der Verein mitteilte, haben sich der KEC und der 28-Jährige auf eine Vertragsauflösung in beidseitigem Einverständnis geeinigt.

Torsten Ankert ist ein Kölner Eigengewächs. Seit 2003 spielt der Verteidiger in Köln, zunächst in der Jugend, in der Spielzeit 2005/2006 gab er sein Debüt für die Haie und brachte es auf 594 DEL-Spiele. Auch durch die Verpflichtung des Nationalspielers Christian Erhoff war er allerdings oft zum Zuschauen verdammt. „Torsten hatte in der vergangenen Saison die ungeliebte Rolle des achten Verteidigers inne, hat diese aber höchstprofessionell ausgefüllt. Er hat sich voll und ganz in den Dienst des Teams gestellt und war immer auf den Punkt bereit, wenn er gebraucht wurde", so Haie-Sportdirektor Mark Mahon. "Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Ankert kam in der vergangenen Spielzeit nur noch 25 Mal zum Einsatz. Durch die geringe Eiszeit hatte der Verteidiger nur wenige Chancen, sich für die Nationalmannschaft und die Eishockey-WM im eigenen Land zu bewerben. "Es ist für mich nach so vielen Jahren beim KEC natürlich ein großer Einschnitt. Dennoch möchte ich mich weiterhin als Stammkraft beweisen und habe diese Möglichkeit in naher Zukunft bei den Haien nicht mehr gesehen", sagte Ankert. "Ich möchte aber wieder regelmäßig spielen. Die Haie bleiben natürlich trotzdem für immer in meinem Herzen."